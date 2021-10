Lo sciopero dei trasporti di oggi 11 ottobre 2021: orari e fasce di garanzia (Di lunedì 11 ottobre 2021) L'agitazione è iniziata alle 21 di domenica e proseguirà fino alla stessa ora di lunedì. Possibili disagi per chi si sposta, ma a rischio ci sono anche scuole e uffici pubblici. Tutti gli ... Leggi su today (Di lunedì 11 ottobre 2021) L'agitazione è iniziata alle 21 di domenica e proseguirà fino alla stessa ora di lunedì. Possibili disagi per chi si sposta, ma a rischio ci sono anche scuole e uffici pubblici. Tutti gli ...

Advertising

fanpage : Sarà un lunedì di passione per i pendolari italiani. Tutte le informazioni utili e le fasce garantite - _monroeville_ : Ieri sera ho finito il lavoro tardissimo. Questa mattina alzarmi è stato a dir poco complicato e poi mia madre fa c… - Corriere : Oggi lo sciopero dei trasporti, a Milano il rischio tranvieri no vax - uundefedeted : questo sciopero dei mezzi mi ha appena salvato da una giornata di università di lunedì mattina - clownsinasce : Oggi c’è sciopero dei bus e probabilmente dovrò tornare a casa a piedi Quindi fra non è che ti andrebbe di darmi un passaggio? -