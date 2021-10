Grande Fratello 11 Ottobre: Manuel parla chiaro a Lulu (Di martedì 12 ottobre 2021) Ieri 11 Ottobre 2021 è andata in onda la prima puntata settimanale del Grande Fratello Vip 6. Manuel e Lulu sono sempre più lontani e anzi sembra che la loro storia sia giunta al capolinea definitivo. Miriana è la preferita del pubblico e la Cipriani è vittima di uno scherzo divertente mente Amedeo Goria scopre che Vera non è incinta e i due si giurano amore eterno. Grande Fratello Vip 8 Ottobre: il delirio della Cipriani Grande Fratello 11 Ottobre Subito scintille tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli con la Volpe che si è detta contenta di ricevere un messaggio speciale da un aereo. La Bruganelli ha chiesto scherzosamente quando costa noleggiare un aereo alludendo che Adriana avrebbe ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 12 ottobre 2021) Ieri 112021 è andata in onda la prima puntata settimanale delVip 6.sono sempre più lontani e anzi sembra che la loro storia sia giunta al capolinea definitivo. Miriana è la preferita del pubblico e la Cipriani è vittima di uno scherzo divertente mente Amedeo Goria scopre che Vera non è incinta e i due si giurano amore eterno.Vip 8: il delirio della Cipriani11Subito scintille tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli con la Volpe che si è detta contenta di ricevere un messaggio speciale da un aereo. La Bruganelli ha chiesto scherzosamente quando costa noleggiare un aereo alludendo che Adriana avrebbe ...

