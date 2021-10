Draghi alla Cgil | si va verso lo scioglimento dei gruppi neofascisti

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “Una visita non scontata” l’ha definita il segretario generale della, Maurizio Landini. Il presidente del Consiglio, Mario, si è infatti è recato nella sede nazionale della Confederazione generale del lavoro a Roma per portare la solidarietà del Governo. Il tutto a seguito dell’assalto subìto sabato scorso, quando un gruppo di manifestanti No green Pass e No Vax di matrice neofascista. I facinorosi hanno forzato l’ingresso e distrutto computer e mobili, rovesciando sedie e scrivanie. Dodici,fine, gli arresti, anche per i precedenti scontri con la polizia nel centro della capitale. Landini: “Vicinanzaimportante“ Quando Landini esi sono abbracciati (nella foto), di fronte a un centinaio di militanti, si è levato un forte applauso. Il premier ha ...

