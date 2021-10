"Dovete solo ringraziarla". Vietato criticare Ilda Boccassini, il diktat di un Gad Lerner senza vergogna (Di lunedì 11 ottobre 2021) Vietato criticare Ilda Boccassini. Almeno secondo Gad Lerner. Già, perché negli ultimi giorni "Ilda la Rossa" è tornata prepotentemente al centro dell'attualità. La ragione? L'uscita de La stanza numero 30-Cronache di una vita, libro autobiografico dell'ormai ex pm di Milano. Un volume nel quale parla senza troppi giri di parole della sua relazione con Giovanni Falcone, anche se all'epoca dei fatti entrambi erano sposati con altre persone. E insomma, sia per questo sia per altri estratti considerati piuttosto reticenti rispetto all'epoca delle sue inchieste ossessive contro Silvio Berlusconi, qualcuno - logicamente - si è permesso di eccepire. Qualcuno ha legittimamente sostenuto che, per dirla in parole povere, non è oro tutto ciò che luccica. Critiche ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021). Almeno secondo Gad. Già, perché negli ultimi giorni "la Rossa" è tornata prepotentemente al centro dell'attualità. La ragione? L'uscita de La stanza numero 30-Cronache di una vita, libro autobiografico dell'ormai ex pm di Milano. Un volume nel quale parlatroppi giri di parole della sua relazione con Giovanni Falcone, anche se all'epoca dei fatti entrambi erano sposati con altre persone. E insomma, sia per questo sia per altri estratti considerati piuttosto reticenti rispetto all'epoca delle sue inchieste ossessive contro Silvio Berlusconi, qualcuno - logicamente - si è permesso di eccepire. Qualcuno ha legittimamente sostenuto che, per dirla in parole povere, non è oro tutto ciò che luccica. Critiche ...

Advertising

alex_orlowski : Chi vuole delle chicche su Jonghi che non sono state mostrate? Cose da macchietta di estrema destra. Mi dovete con… - fedelealtrash : RT @HopeSlash: 90 minuti di puntata su Flaza solo se dovete giustificare il fatto che domani non la vedremo più in nessun daytime perché è… - risan070 : @RomaNoGreenPass Dovete radunarvi, solo studenti inscritti, ed entrare senza Lasciapassare nelle aule universitari… - Alfio624 : RT @MessoraClaudio: Voglio sapere chi è questo buffone del @Corriere che dice che i malati ricoverati No Vax sono costati 63 milioni di € i… - Sara_fromArda : Una volta, qualsiasi cosa si comprasse, anche economica, era di buona qualità. Adesso vendono solo merda fatta in C… -

Ultime Notizie dalla rete : Dovete solo Perchè i siti Internet vanno in down? Colpa del DNS e BGP? Cercate il suo indirizzo, come se cercaste parte del DNS e poi dovete capire come arrivarci. Vi ... Per essere chiari: in questa fase, si tratta solo di una mia speculazione e dovremo aspettare che ...

Incontro su prevenzione e sport: il videomessaggio di Alessia Maurelli ...forma di violenza si combatte anche con la cultura della salute in termini di prevenzione non solo ... ha spiegato in modo pratico, proiettando immagini, come effettuare l'autopalpazione: 'Dovete ...

Ilda Boccassini, il diktat di un Gad Lerner senza vergogna: "Dovete solo ringraziarla", vietato criticare Liberoquotidiano.it Cercate il suo indirizzo, come se cercaste parte del DNS e poicapire come arrivarci. Vi ... Per essere chiari: in questa fase, si trattadi una mia speculazione e dovremo aspettare che ......forma di violenza si combatte anche con la cultura della salute in termini di prevenzione non... ha spiegato in modo pratico, proiettando immagini, come effettuare l'autopalpazione: '...