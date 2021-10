Donzelli | io lontanissimo da Forza Nuova | ma i partiti non si sciolgono a colpi di maggioranza

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “In un sistema democratico esistono degli equilibri istituzionali importantissimi. Pensare di far votare il Parlamento sullo scioglimento di unapolitica adiè una deriva autoritaria gravissima”. Lo ha detto Giovanni(Fdi), nel corso di ‘Oggi è un altro giorno’ su Raiuno. “Lo scioglimento di un movimento politico – ha aggiunto – anche sbagliato e ancheda me comespetta normalmente alla magistratura e in casi di emergenza al governo” e non ad “una” e sarebbe “una gravissima deriva autoritaria del Pd”.prende così posizione in merito alla mozione del Pd al Senato che chiede lo scioglimento didopo i disordini di ...