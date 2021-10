Caso Ziliani, un testimone: “Dopo la scomparsa di Laura la mamma di Mirto cercava affittuari” (Di lunedì 11 ottobre 2021) . “Quest’estate Dopo l’8 maggio, la madre di Mirto chiedeva qui in Paese se qualcuno fosse interessato a prendere in affitto degli appartamenti”: a parlare è un testimone che racconta i momenti successivi alla scomparsa di Laura Ziliani, la donna sparita l’8 maggio da Temù (Brescia) e per i quali si trovano in carcere due delle tre figlie, Silvia e Paola, e il fidanzato della maggiore, Mirto Milani. “Quest’estate Dopo l’8 maggio, la madre di Mirto chiedeva qui in Paese se qualcuno fosse interessato a prendere in affitto degli appartamenti. Immagino fossero quelli della signora. I Milani si davano da fare per far girare gli immobili della vittima”: è questa una delle testimonianze raccolte dalla trasmissione “Storie Italiane” in onda ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 11 ottobre 2021) . “Quest’estatel’8 maggio, la madre dichiedeva qui in Paese se qualcuno fosse interessato a prendere in affitto degli appartamenti”: a parlare è unche racconta i momenti successivi alladi, la donna sparita l’8 maggio da Temù (Brescia) e per i quali si trovano in carcere due delle tre figlie, Silvia e Paola, e il fidanzato della maggiore,Milani. “Quest’estatel’8 maggio, la madre dichiedeva qui in Paese se qualcuno fosse interessato a prendere in affitto degli appartamenti. Immagino fossero quelli della signora. I Milani si davano da fare per far girare gli immobili della vittima”: è questa una delle testimonianze raccolte dalla trasmissione “Storie Italiane” in onda ...

