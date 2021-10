Benzema: «Vittoria importante, questa squadra è molto forte» – VIDEO (Di lunedì 11 ottobre 2021) Karim Benzema ha parlato in conferenza stampa dopo la Vittoria in Nations League contro la Spagna: le sue parole Karim Benzema ha parlato in conferenza stampa dopo la Vittoria in Nations League contro la Spagna. «Per me è un titolo molto importante, sono orgoglioso del modo in cui ho lavorato negli ultimi anni e ovviamente tornare a giocare e vincere con questa squadra mi rende molto felice. Come dicevo, c’è tanto lavoro dietro. Ora posso godermi questo successo insieme ai miei compagni, punteremo in alto anche in futuro perché la rosa è davvero molto forte». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Karimha parlato in conferenza stampa dopo lain Nations League contro la Spagna: le sue parole Karimha parlato in conferenza stampa dopo lain Nations League contro la Spagna. «Per me è un titolo, sono orgoglioso del modo in cui ho lavorato negli ultimi anni e ovviamente tornare a giocare e vincere conmi rendefelice. Come dicevo, c’è tanto lavoro dietro. Ora posso godermi questo successo insieme ai miei compagni, punteremo in alto anche in futuro perché la rosa è davvero». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

pisto_gol : Spa-Fra 1:2 La Francia si aggiudica in rimonta la Nations League: al gol di Oyarzabal risponde con un gran gol Benz… - DiMarzio : Le parole di #Pogba e #Benzema dopo la vittoria in #NationsLeague - Spizzichino98 : @NoccoSebastiano @HaugeFan Donnarumma, i centrali e chiesa, jorginho era sotto pure a spinazzola, barella e insigne… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: Le parole di #Pogba e #Benzema dopo la vittoria in #NationsLeague - AmigoMeeee_ : RT @DiMarzio: Le parole di #Pogba e #Benzema dopo la vittoria in #NationsLeague -

Ultime Notizie dalla rete : Benzema Vittoria Bizzotto - Adani, la strana coppia Rai scatena la polemica sui social La seconda edizione della Nations League va in archivio con la vittoria della Francia sulla Spagna ed il terzo posto dell'Italia padrone di casa. Tra le tante ... "Golazo di Benzema rovinato dalle urla ...

Deschamps: "Benzema fondamentale per il trionfo" ...dopo la vittoria della Nations League contro la Spagna Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Nations League contro la Spagna. Le parole del ct su Karim Benzema. "È ...

Benzema: "Vittoria importante, questa squadra è molto forte" Corriere dello Sport.it Bizzotto-Adani, la strana coppia Rai scatena la polemica sui social La seconda edizione della Nations League va in archivio con la vittoria della Francia sulla Spagna ed il terzo posto dell’Italia padrone di casa. Tra le tante novità di questa full immersion made in I ...

La Francia fa festa a San Siro: la Nations League è di Pogba e soci Riascolta La Francia fa festa a San Siro: la Nations League è di Pogba e soci di GR. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.

La seconda edizione della Nations League va in archivio con ladella Francia sulla Spagna ed il terzo posto dell'Italia padrone di casa. Tra le tante ... "Golazo dirovinato dalle urla ......dopo ladella Nations League contro la Spagna Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa dopo ladella Nations League contro la Spagna. Le parole del ct su Karim. "È ...La seconda edizione della Nations League va in archivio con la vittoria della Francia sulla Spagna ed il terzo posto dell’Italia padrone di casa. Tra le tante novità di questa full immersion made in I ...Riascolta La Francia fa festa a San Siro: la Nations League è di Pogba e soci di GR. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.