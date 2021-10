Assalto alla Cgil, Burioni va controcorrente: “Dare la colpa ai soliti fascisti è la versione più comoda” (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Siete sicuri che quelli che hanno attaccato ieri la sede della Cgil siano tutti fascisti? Io no. Alcuni sì, ma non tutti. Forse Dare la colpa ai soli fascisti è la versione più comoda, ma la verità è ostinata e infine salta fuori“. Così Roberto Burioni ha deciso di invitare il popolo di Twitter a riflettere. Il cinguettio del virologo non è stato ripreso dagli organi di stampa, ad eccezione de Il Giornale e pochi altri. Diversamente, sui Social, sono arrivate molti retweet del pensiero controcorrente di Burionu. Tanti utenti concordano con il medico (politicamente vicino al Partito democratico). Non mancano, ovviamente, le granitiche certezze espresse da chi è certo che sia stata un’azione fascista. All’insegna del motto che ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Siete sicuri che quelli che hanno attaccato ieri la sede dellasiano tutti? Io no. Alcuni sì, ma non tutti. Forselaai soliè lapiù, ma la verità è ostinata e infine salta fuori“. Così Robertoha deciso di invitare il popolo di Twitter a riflettere. Il cinguettio del virologo non è stato ripreso dagli organi di stampa, ad eccezione de Il Giornale e pochi altri. Diversamente, sui Social, sono arrivate molti retweet del pensierodi Burionu. Tanti utenti concordano con il medico (politicamente vicino al Partito democratico). Non mancano, ovviamente, le granitiche certezze espresse da chi è certo che sia stata un’azione fascista. All’insegna del motto che ...

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato a Maurizio #Landini per esprimergli solidarietà dopo l’assalto alla sede della #CGIL - EnricoLetta : Si parli nelle #scuole domani dell’assalto alla sede del #sindacato. È un fatto gravissimo. Non ci si volti dall’altra parte. - Agenzia_Ansa : Una trentina di manifestanti ha assaltato nella notte il pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma dove era… - AlekosPrete : «Landini puoi stare sereno fino a quando saranno in quattro a contestarti» è il post di Luigi Bragonzi, neoeletto c… - blogsicilia : #notizie #sicilia Salvini “L’assalto alla Cgil non un atto politico ma delinquenza” - -