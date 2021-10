Arbitro inglese fa coming out: “Giudicate solo le mie prestazioni e trattatemi da essere umano” (Di lunedì 11 ottobre 2021) James Adcock, 37 anni, Arbitro principalmente in Championship con oltre 500 direzioni e svariate presenze da quarto uomo in Premier League, ha fatto coming out durante il podcast Lgbt della BBC. La gente sa che sono gay e lo accetta, sono fortunato per questo. I miei colleghi lo sanno, qualcuno mi ha detto di essere orgoglioso di me per essere apertamente gay, sanno che ci sono ancora molte barriere da abbattere. Ma non sono mai stato vittima di insulti omofobici. Molti arbitri pensano di non poter uscire allo scoperto perché potrebbe condizionare la loro carriera, ma questa è una scelta che si fa come persona e non come Arbitro. trattatemi come tratteresti chiunque altro. Sei lì come tifoso, giocatore o allenatore e mi giudichi sulle mie prestazioni. Questo è ciò su ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 ottobre 2021) James Adcock, 37 anni,principalmente in Championship con oltre 500 direzioni e svariate presenze da quarto uomo in Premier League, ha fattoout durante il podcast Lgbt della BBC. La gente sa che sono gay e lo accetta, sono fortunato per questo. I miei colleghi lo sanno, qualcuno mi ha detto diorgoglioso di me perapertamente gay, sanno che ci sono ancora molte barriere da abbattere. Ma non sono mai stato vittima di insulti omofobici. Molti arbitri pensano di non poter uscire allo scoperto perché potrebbe condizionare la loro carriera, ma questa è una scelta che si fa come persona e non comecome tratteresti chiunque altro. Sei lì come tifoso, giocatore o allenatore e mi giudichi sulle mie. Questo è ciò su ...

