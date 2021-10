Arbitro diciottenne preso a pugni nel Savonese. E' ricoverato in ospedale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un Arbitro di 18 anni della sezione di Imperia è finito in ospedale dopo esser stato preso a pugni da alcuni tesserati del club Savonese al termine della partita Quiliano-Valleggia - Campese, valida per... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 11 ottobre 2021) Undi 18 anni della sezione di Imperia è finito indopo esser statoda alcuni tesserati del clubal termine della partita Quiliano-Valleggia - Campese, valida per...

