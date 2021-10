A Roma un mare di bandiere tricolore | Non vogliamo il Green Pass

Advertising

domedigiulio : @angelo_cennamo Mi ricordava troppo l’episodio del Circeo ( che da ragazzina mi aveva sconvolto) e dei ragazzi dell… - danilo_At_home : C'è Non C'è !????? Torna? #Roma #Teamestinzione #Buongiorno #BuongiornoATutti #Buonanotte #SeVediRetwitta #Balcone… - ematr_86 : @Azzurri #ItaliaSvizzera il #12novembre, 12 del mese, i #campionideuropa giocheranno a Roma: - Giornata del ricordo… - smilypapiking : RT @Maxtom49: La zucchina di mare dice che l'attacco alla #Cgil a #Roma è sicuramente squadrismo, ma lei ne ignora la matrice. E per quest'… - roany_romano : @Cattleya980 @LucaMagmo Ne ho fatti parecchi, tra le tante anche una casa...vedo per qui a Roma vicino Aeroporto e… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma mare

Canale Dieci

undi banidere tricolore ma per la stampa solo fascisti e violenti Sabato adecine di migliaia di liberi cittadini , in maniera autonoma e senza la regia di alcun partito politico ...... durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento, svoltasi apresso la sede della ..." ha spiegato Becchetti " è quella di utilizzare il materiale di risulta che si trova nelper ...Milano 11.10.2021 – Il romanzo “LA LAVADORA” (LA LAVATRICE) racconta di due amici italiani che giungono a Cuba per trasformare in discoteca una fabbrica in dismissione, ma si ritrovano invischiati in ...Roma e Varsavia, due capitali in strada per ragioni diverse. Per la stampa nostrana violenti e fascisti in Italia, e "un mare di bandiere blu" in Polonia ...