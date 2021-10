"William Shakespeare era del Sud!" parola di Roberto Vecchioni! (Di domenica 10 ottobre 2021) Nella trasmissione di Rai 3, andata in onda sabato 9 ottobre, condotta da Massimo Gramellini, dal nome 'Le parole', l'intervento di Roberto Vecchioni ha riaperto una questione molto spinosa, quella delle origini di William Shakespeare: secondo una teoria (che ha anche diverse prove a suo carico), il più famoso poeta e drammaturgo inglese in realtà non lo è per nulla, ma sia originario del Sud, precisamente siciliano di Messina. Il 'professor' Roberto Vecchioni ha dedicato molto tempo nel ricercare la fondatezza di questa teoria partendo dalle ipotesi dell'architetto Nino Principato, pubblicate nel libro ' William Shakespeare e la città di Messina. Un mistero lungo quattrocento anni': l'architetto sosteneva che Michelangelo Florio (originario di Messina) e suo figlio John scrivessero ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 10 ottobre 2021) Nella trasmissione di Rai 3, andata in onda sabato 9 ottobre, condotta da Massimo Gramellini, dal nome 'Le parole', l'intervento diVecchioni ha riaperto una questione molto spinosa, quella delle origini di: secondo una teoria (che ha anche diverse prove a suo carico), il più famoso poeta e drammaturgo inglese in realtà non lo è per nulla, ma sia originario del Sud, precisamente siciliano di Messina. Il 'professor'Vecchioni ha dedicato molto tempo nel ricercare la fondatezza di questa teoria partendo dalle ipotesi dell'architetto Nino Principato, pubblicate nel libro 'e la città di Messina. Un mistero lungo quattrocento anni': l'architetto sosteneva che Michelangelo Florio (originario di Messina) e suo figlio John scrivessero ...

