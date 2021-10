Sezione Arbitri di Benevento, tutto pronto per l’inizio del corso (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Associazione Italiana Arbitri indice il corso Nazionale per Arbitri di Calcio per la stagione sportiva 2021/2022. La Sezione di Benevento dà il benvenuto gratuitamente, a tutti gli interessati che abbiano compiuto alla data dell’esame il 14º anno di età e non abbiano superato il 40º anno. È possibile iscriversi anche se tesserati di una società calcistica: nei primi tempi di attività, infatti, è possibile ricoprire il “doppio ruolo” di arbitro e calciatore. Al termine del corso il candidato sosterrà una prova di esame, scritta e orale sul Regolamento del Gioco del Calcio ed un test di idoneità atletica. Dal momento del superamento dell’esame, si è ufficialmente un Arbitro dell’Associazione Italiana Arbitri FIGC ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’Associazione Italianaindice ilNazionale perdi Calcio per la stagione sportiva 2021/2022. Ladidà il benvenuto gratuitamente, a tutti gli interessati che abbiano compiuto alla data dell’esame il 14º anno di età e non abbiano superato il 40º anno. È possibile iscriversi anche se tesserati di una società calcistica: nei primi tempi di attività, infatti, è possibile ricoprire il “doppio ruolo” di arbitro e calciatore. Al termine delil candidato sosterrà una prova di esame, scritta e orale sul Regolamento del Gioco del Calcio ed un test di idoneità atletica. Dal momento del superamento dell’esame, si è ufficialmente un Arbitro dell’Associazione ItalianaFIGC ...

