Serie C, il Mantova pareggia con il Seregno: 1 - 1 (Di domenica 10 ottobre 2021) Il Mantova torna con un pareggio dal delicato confronto in casa del Seregno . L' 1 - 1 finale consente alla squadra di Lauro di compiere un passo in avanti, anche se rimanda quello che avrebbe potuto ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 10 ottobre 2021) Iltorna con un pareggio dal delicato confronto in casa del. L' 1 - 1 finale consente alla squadra di Lauro di compiere un passo in avanti, anche se rimanda quello che avrebbe potuto ...

Advertising

PEFIORENTINA : SERIE C MD8 Full Time Group A Albinoleffe 2 Renate 3 Legnago 3 Pergolettese 1 Pro Sesto 1 Pro Patria 1 Sere… - Giorno_Mantova : Serie C, il Mantova pareggia con il Seregno: 1-1 - PEFIORENTINA : Serie C Group A Latest scores after 20mins Legnago 1 Pergolettese 0 Seregno 0 Mantova 1 Group B Lucchese 1 Vis Pesaro 0 - gazzettamantova : Calcio serie C: la diretta della sfida del Mantova - milan_corner : RT @DiMarzio: #Seregno - #Mantova, le formazioni ufficiali. Dal nostro network -