Osimhen trascina Nigeria contro Rep Centrafricana

(Di domenica 10 ottobre 2021) L’attaccante del Napoliancora protagonista con la maglia della. Nel successo per 2-0 delle Aquile sulla Repubblica, il bomber azzurro ha segnato al 46? raddoppiando il vantaggio iniziale di Balogun al 29?. La gara era valida per il Gruppo C delle qualificazioni africane alla Coppa del Mondo, laè prima con 9 punti in quattro partite.

è un giocatore 'totale', che ha certamente ancora margini di miglioramento. Quando parte in ...al fallo e all'ammonizione condizionandoli per tutto il match e con la sua fisicità...Victorè l'uomo partita,la squadra alla vittoria anche senza segnare, le pagelle sul nigeriano sono più che sufficienti. La Gazzetta dello Sport titola: ' Un seminatore di terrore. Con ...Il Napoli, primo in classifica, non trova spazio sulla Gazzetta dello Sport. L’edizione odierna del quotidiano si concentra sulla Juve e le milanesi. CHE FINE HA FATTO IL NAPOLI? Il suo Napoli continu ...Le colonne portanti, Koulibaly, Anguissa, Osimhen e Insigne, stanno trascinando il Napoli in questo avvio di stagione. Ognuno arricchisce gli azzurri con quelle che sono le proprie caratteristiche ...