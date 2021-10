Ondra e la sfida d' oro | ' Tokyo una delusione | ma a Parigi'

(Di domenica 10 ottobre 2021) L'arrampicata sportiva ha fatto il suo debutto a cinque cerchi in occasione delle Olimpiadi die il grande favorito era Adam, un'icona indiscussa dell'arrampicata, non soltanto in palestra ...

L'obiettivo dia Tokyo era chiaro, vincere: 'I Giochi mi hanno motivato tanto e io ho dato tanto per fare bene. Mi sono sacrificato 2 anni per questa gara. Anche se non sono riuscito a salire ...Adamcon la sua proverbiale semplicità ha raccontato che: "Il mio sogno fin da piccolo non ... "Credo di essere il primo velocista ad essere invitato a questa. Ne sono orgoglioso, vedrò di ...