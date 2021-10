Mugnano, focolaio in due case per anziani: più di trenta contagi (Di domenica 10 ottobre 2021) Scoperto un nuovo focolaio di Coronavirus in due case per anziani di Mugnano, in provincia di Napoli. Circa una trentina di ospiti e alcuni operatori sanitari sono risultati positivi al Covid-19. Come anticipa Il Mattino, una parte degli anziani che ha contratto l’infezione alloggia nella L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 10 ottobre 2021) Scoperto un nuovodi Coronavirus in dueperdi, in provincia di Napoli. Circa una trentina di ospiti e alcuni operatori sanitari sono risultati positivi al Covid-19. Come anticipa Il Mattino, una parte degliche ha contratto l’infezione alloggia nella L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

