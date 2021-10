Mara Venier dopo Domenica In breve torna a casa, cucina per la cena e chiede ricette (Di domenica 10 ottobre 2021) Puntata brevissima oggi per Mara Venier, solo 45 minuti di tempo per Domenica In e poi la conduttrice ha dovuto dare spazio alla partita dell’Italia. Poco male per Mara Venier è tornata subito a casa e si è messa in cucina. Stasera ha una cena con le amiche, ovviamente andranno a casa sua e come sempre sarà lei a cucinare per tutti. Lo dicono tutti che è una bravissima cuoca ma le sue ricette sono un po’ sempre le stesse, gli stessi piatti che le riescono benissimo. Piatti classici che piacciono a tutti, come la parmigiana di melanzane, la pasta al forno, gli spaghetti al pomodoro, le cotolette, le pizzelle fritte. Mara Venier chiede ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 10 ottobre 2021) Puntata brevissima oggi per, solo 45 minuti di tempo perIn e poi la conduttrice ha dovuto dare spazio alla partita dell’Italia. Poco male perta subito ae si è messa in. Stasera ha unacon le amiche, ovviamente andranno asua e come sempre sarà lei are per tutti. Lo dicono tutti che è una bravissima cuoca ma le suesono un po’ sempre le stesse, gli stessi piatti che le riescono benissimo. Piatti classici che piacciono a tutti, come la parmigiana di melanzane, la pasta al forno, gli spaghetti al pomodoro, le cotolette, le pizzelle fritte....

