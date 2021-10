Mancini | «Intrapreso una bella strada | continuare e migliorare»

Leggi su footdata

(Di domenica 10 ottobre 2021) “Noi abbiamouna bellissima, dobbiamocosì. Abbiamo una squadra di ragazzi giovani che possono giocare insieme per 5-6 anni. Dobbiamoe cercare di giocare sempre bene”. Lo ha detto il ct della nazionale italiana Robertoin conferenza stampa alla vigilia del match con il Belgio valido per il terzo-quarto posto in Nations League. “Sono orgoglioso di quanto fatto l’altra sera, sia nel primo tempo sia quando i ragazzi sono rimasti in dieci”, ha aggiunto.