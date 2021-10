Maker Faire Roma 2021. Dagli avatar ai serpenti, i robot diventano amici dell'uomo (Di domenica 10 ottobre 2021) Dall'avatar che porta il medico al letto di un paziente colpito da una malattia infettiva al robot serpente che si inoltra in strettoie inaccessibili e in luoghi pericolosi per l'uomo: stanno nascendo ... Leggi su leggo (Di domenica 10 ottobre 2021) Dall'che porta il medico al letto di un paziente colpito da una malattia infettiva alserpente che si inoltra in strettoie inaccessibili e in luoghi pericolosi per l': stanno nascendo ...

