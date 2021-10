“L'ordine era chiaro”. Ombre sul Viminale, Dago-bomba sulla violenza romana: “Ecco perché non è intervenuto” (Di domenica 10 ottobre 2021) Un flash di Dagospia aggiunge nuovi dettagli sulle violenze verificatesi a Roma a margine della manifestazione no-green pass, tra l'assalto alla Cgil e quello al pronto soccorso del policlinico Umberto I. Il day after gli scontri e i 12 arresti - avvenuti nella notte, hanno interessato anche Roberto Fiore e Giuliano Castellino, rispettivamente leader nazionale e romano di Forza Nuova - in molti si domandano come mai il Viminale abbia lasciato così ampio spazio al corteo romano, che è riuscito ad assaltare la Cgil e i blindati della polizia. “L'ordine era di non essere ‘interventisti' - si legge nel flash pubblicato dal sito di Roberto D'Agostino - affinché uscissero fuori i fasci di Forza Nuova che avevano preso il controllo del corteo, acquattati tra i 5mila manifestanti. Castellino e Fiore sono stati arrestati evidenziando ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Un flash dispia aggiunge nuovi dettagli sulle violenze verificatesi a Roma a margine della manifestazione no-green pass, tra l'assalto alla Cgil e quello al pronto soccorso del policlinico Umberto I. Il day after gli scontri e i 12 arresti - avvenuti nella notte, hanno interessato anche Roberto Fiore e Giuliano Castellino, rispettivamente leader nazionale e romano di Forza Nuova - in molti si domandano come mai ilabbia lasciato così ampio spazio al corteo romano, che è riuscito ad assaltare la Cgil e i blindati della polizia. “L'era di non essere ‘interventisti' - si legge nel flash pubblicato dal sito di Roberto D'Agostino - affinché uscissero fuori i fasci di Forza Nuova che avevano preso il controllo del corteo, acquattati tra i 5mila manifestanti. Castellino e Fiore sono stati arrestati evidenziando ...

