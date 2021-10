L’annuncio di Neymar | “in Qatar sarà il mio ultimo Mondiale”

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 10 ottobre 2021) “Penso che quello inl’. Non so se avrò più la forza mentale per affrontare il calcio. Quindi farò di tutto per presentarmi bene, farò di tutto per vincere con il mio Paese, per realizzare il mio sogno più grande sin da quando ero piccolo. E spero di farcela”. Sono le dichiarazioni di, attaccante del Psg e del Brasile, nel corso di un documentario ‘Jr. and the line of kings’ in onda su Dazn. Poi ha parlato dei suoi idoli: “Ronaldinho è uno dei miei idoli. Era un mago, con la capacità di fare numeri che ti lasciavano a bocca aperta. Mi rivedo molto in lui per lo stile di gioco che ci accomuna. Partire larghi per cercare il centro del campo, cercando di dribblare molto”. Su Zico: “La sua era ha lasciato un marchio. Giocava con felicità, cercando ...