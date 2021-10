Italiano | Daspo a chi è colpevole degli insulti verso Koulibaly | ma voglio aggiungere una cosa

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 10 ottobre 2021) Vincenzo, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato quest'oggi un'intervista per il Corriere dello Sport, dove ha avuto modo di parlare delle sue prime settimane da nuovo allenatore della viola. L'allenatore si è anche soffermato sugli eventi di Fiorentina-Napoli: parliamo ovviamenterazzisti ricevuti da Kalidouda parte di un tifoso avversario. Queste le parole disulla faccenda: "I responsabili vanno individuati e puniti, poco da dire. In questo caso il responsabile è uno. Non trovo giusto che venga coinvolta un’intera città, perseguito un intero stadio. Unper molti anni a chi si è resodel gesto, come si è fatto in altri casi. Ritengo sia il modo migliore per cercare di limitare il problema".