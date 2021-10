Il Grande Uragano del 1780 che devastò i Caraibi (Di domenica 10 ottobre 2021) Venne definito The Great Hurricane, il Grande Uragano che nell’ottobre del 1780 devastò i Caraibi. Conosciuto anche come Uragano San Calixto, è considerato il ciclone tropicale atlantico che causò più vittime di tutti i tempi. La violenza del Grande Uragano Quando la tempesta si abbatté, nell’ordine, su Barbados, Martinica, Saint Lucia e Sint Eustatius tra il 10 ed il 16 ottobre, circa 22.000 persone morirono (ma alcune stime calcolano 27500 vittime). Ci furono migliaia di morti anche al largo. Mancano dettagli sulla violenza dei venti e sulla esatta traiettoria delle tempesta, in quanto il monitoraggio degli Uragano è iniziato solo nel 1851. Il Grande Uragano colpì i Caraibi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Venne definito The Great Hurricane, ilche nell’ottobre del. Conosciuto anche comeSan Calixto, è considerato il ciclone tropicale atlantico che causò più vittime di tutti i tempi. La violenza delQuando la tempesta si abbatté, nell’ordine, su Barbados, Martinica, Saint Lucia e Sint Eustatius tra il 10 ed il 16 ottobre, circa 22.000 persone morirono (ma alcune stime calcolano 27500 vittime). Ci furono migliaia di morti anche al largo. Mancano dettagli sulla violenza dei venti e sulla esatta traiettoria delle tempesta, in quanto il monitoraggio degliè iniziato solo nel 1851. Ilcolpì i...

