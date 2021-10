GF VIP 6, Mila Suarez lancia un duro messaggio sul suo ex Alex Belli? Ecco cosa ha scritto (Di domenica 10 ottobre 2021) Mentre Alex Belli è nella casa del Grande Fratello VIP 6, la sua ex compagna Mila Suarez gli ha lanciato una sospetta frecciatina a distanza. La donna, protagonista di una battaglia legale in corso con il gieffino, ha appena condiviso in rete una serie di dichiarazioni che, seppur dal destinatario ignoto, sembrano essere rivolte proprio all’ex. Non sono mancati i riferimenti al matrimonio che ora vincola Alex alla moglie, Delia Duran. In sintesi Mila accusa Alex di ipocrisia e finzione nel privato così come nel mondo dello spettacolo, ma andiamo a scoprire cosa ha scritto nel dettaglio. Gf vip 6, Mila Suarez attacca l’ex Alex Belli Quando ormai manca ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 10 ottobre 2021) Mentreè nella casa del Grande Fratello VIP 6, la sua ex compagnagli hato una sospetta frecciatina a distanza. La donna, protagonista di una battaglia legale in corso con il gieffino, ha appena condiviso in rete una serie di dichiarazioni che, seppur dal destinatario ignoto, sembrano essere rivolte proprio all’ex. Non sono mancati i riferimenti al matrimonio che ora vincolaalla moglie, Delia Duran. In sintesiaccusadi ipocrisia e finzione nel privato così come nel mondo dello spettacolo, ma andiamo a scoprirehanel dettaglio. Gf vip 6,attacca l’exQuando ormai manca ...

