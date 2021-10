Dai neofascisti di Forza Nuova agli “Io Apro” | su Telegram si rivendica l’assalto alla CGIL

(Di domenica 10 ottobre 2021) Fascisti del terzo Millennio, “ristoratori” (ovviamente non come categoria lavorativa, ma come si sono descritti quelli del movimento “Io” nel corso degli ultimi mesi) convertitiviolenza sociale e altri cittadini che si sono organizzati per protestare contro il Green Pass. Non tutti, ma comunque molti, dei partecipantimobilitazione andata in scena a Roma nella giornata di sabato 9 ottobre, si sono resti protagonisti di atti di violenza deliberata. Non solo gli scontri contro le forze dell’ordine, ma anchesede romana della. E due gruppi hannoto questa azione su. LEGGI ANCHE > A che è servito chiudere Basta dittatura se Basta Dittatura-Proteste ha già più di 8mila iscritti? Si parte dai ...

Ha ripetuto che dentro Fratelli d'Italia non vi sono né antisemiti né: e non basta qualche personaggio folcloristico ripresovideo. Folclore per folclore, andiamo a vedere nelle ...È così che il sindacato ha deciso di rispondere ae no - vax, il giorno dopo l'assalto ... Solidarietà e condanna della violenza accomunano tutti i commenti della politica,ministri ai ...Condanna unanime per l'assalrto alla Cgil: "Atto di squadrismo". Contro le forze dell'ordine lanciati anche monopattini e biciclette ...L’assalto alla sede della Cgil. L’assalto alla camionetta della Polizia. I manifestanti in in piazza del Popolo Una giornata da incubo per Roma, e per l’Italia, quella di oggi, sabato 9 ottobre. Nel c ...