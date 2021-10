Chi sono Fiore e Castellino, i due capi fascisti arrestati per l'assalto alla Cgil (Di domenica 10 ottobre 2021) La violenza inaudita dimostrata dalle forze estremiste di destra che ieri ha devastato alcune vie del centro, la sede della Cgil e anche il pronto soccorso dell'Umberto I è stata respinta con durezza ... Leggi su globalist (Di domenica 10 ottobre 2021) La violenza inaudita dimostrata dalle forze estremiste di destra che ieri ha devastato alcune vie del centro, la sede dellae anche il pronto soccorso dell'Umberto I è stata respinta con durezza ...

Advertising

Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - BentivogliMarco : Come si puó consentire ad un corteo di partire da #piazzadelpopolo e arrivare alla sede della #Cgil? Non basta d… - borghi_claudio : Dopo la lettura dei giornali non so se prevale lo sconforto o l'indignazione. Per l'informazione in Italia ci vuole… - veratto_A : RT @Mirko1898: Ci sono state 2 manifestazioni immense a Roma. Si è parlato solamente del vicequestore nella prima e degli infiltrati nella… - partigianovegan : I #fascisti che usano la nostra bandiera tricolore per picchiare le forze dell'ordine sono la dimostrazione che ess… -