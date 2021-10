Ultime Notizie Roma del 09-10-2021 ore 19:10 (Di sabato 9 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno disponibile per tutti fragile per gli over 60 da oggi e quanto stabilisce la circolare del Ministero della Salute che Avvia così la somministrazione del master per queste fasce di popolazione dopo almeno tre mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione La decisione viene mentre sono ancora 8,4 milioni di Italiani che non hanno fatto neppure il primo vaccino il peggio del premier Mario Draghi sembra però definitivamente alle spalle i nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo la pandemia e molti paesi a darci la speranza che la sua fine sia in vista ha detto ieri il presidente del consiglio al Summit iniziare il sistema di rilascio dei Green pass dopo l’esecuzione dei tamponi allungando ulteriormente i tempi di validità ... Leggi su romadailynews (Di sabato 9 ottobre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno disponibile per tutti fragile per gli over 60 da oggi e quanto stabilisce la circolare del Ministero della Salute che Avvia così la somministrazione del master per queste fasce di popolazione dopo almeno tre mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione La decisione viene mentre sono ancora 8,4 milioni di Italiani che non hanno fatto neppure il primo vaccino il peggio del premier Mario Draghi sembra però definitivamente alle spalle i nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo la pandemia e molti paesi a darci la speranza che la sua fine sia in vista ha detto ieri il presidente del consiglio al Summit iniziare il sistema di rilascio dei Green pass dopo l’esecuzione dei tamponi allungando ulteriormente i tempi di validità ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un numero record di 38 aerei militari di Pechino è entrato nelle ultime ore nella zona di identificazione della dif… - Agenzia_Ansa : In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 929 decessi causati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'… - marcotravaglio : BALL-OTTAGGI | Ultime notizie dal magico mondo degli esperti [Il mio editoriale di oggi - - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 09-10-2021 ore 19:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - CorriereCitta : Mortale a Guidonia: pedone investito sulle strisce e ucciso da una moto. Due feriti in codice rosso -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi sabato 9 ottobre 2021 ...meno all'estrazione della combinazione del Million Day di oggi ed è tempo di effettuare le ultime ... 21 e 47 non si fanno vedere rispettivamente da 24 e 22 giorni, mentre non si hanno notizie del 5 da ...

Milano Wine Week: gli appuntamenti dell'ultima giornata Mondialvinseextremes.comLa giornata conclusiva della Milano Wine Week presenta anche le ultime Masterclass di Milano Wine Week 2021, che vedono protagonisti Chianti Superiore DOCG, Rosso di ...

Coronavirus, ultime notizie. L’appello: «Assumete i 66mila precari della sanità italiana» Il Sole 24 ORE Covid, Sicilia al terzo posto per contagi I DATI Sono 283 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 17.122 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende al 1,6% ieri era al 3,1%. L’isola è oggi al terzo posto ...

Green pass, le Regioni: «Allungare durata dopo tampone o il 15 ottobre rischio caos nelle aziende» Le Regioni chiedono di riorganizzare il sistema di rilascio dei Green pass dopo l'esecuzione dei tamponi, allungando ulteriormente i tempi di validità (attualmente 48 ore con test rapido ...

...meno all'estrazione della combinazione del Million Day di oggi ed è tempo di effettuare le... 21 e 47 non si fanno vedere rispettivamente da 24 e 22 giorni, mentre non si hannodel 5 da ...Mondialvinseextremes.comLa giornata conclusiva della Milano Wine Week presenta anche leMasterclass di Milano Wine Week 2021, che vedono protagonisti Chianti Superiore DOCG, Rosso di ...Sono 283 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 17.122 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende al 1,6% ieri era al 3,1%. L’isola è oggi al terzo posto ...Le Regioni chiedono di riorganizzare il sistema di rilascio dei Green pass dopo l'esecuzione dei tamponi, allungando ulteriormente i tempi di validità (attualmente 48 ore con test rapido ...