Totti al ‘The Guardian’ | “Ai miei tempi più passione | ora calcio è business”

"Il calcio ai miei tempi era fatto di passione, ora è solo business". Lo dice la bandiera della Roma Francesco Totti nel corso di in un'intervista al 'Guardian'. "Stare seduto qui a pensare ai rimpianti, avrei potuto fare questo, avrei potuto fare quello, non è da me -aggiunge l'ex capitano giallorosso-. Ho fatto il massimo che ho potuto e ho preso tutto quello che c'era da prendere. Io ho iniziato a giocare in tempi diversi, in un calcio diverso, fatto di passione e di affetto verso i tifosi".

