Spagna, Ferran Torres: «La doppietta all'Italia dà fiducia. Domani vogliamo vincere» (Di sabato 9 ottobre 2021) Ferran Torres, attaccante della Spagna, ha analizzato in conferenza stampa la partita di Domani con la Francia: le sue parole In conferenza stampa, Ferran Torres ha parlato alla vigilia di Spagna-Francia: CONDIZIONE – «Sto bene, Domani vedremo se sarò a disposizione. vogliamo vincere la partita». PARTITA – «Questa è una finale, tutte e due le squadre sono favorite e vogliono vincere. Noi abbiamo la giusta fiducia, metteremo in campo tutto quello che abbiamo per poter sollevare il trofeo alla fine». doppietta all'Italia – «Per me è stata importante, mi dà la forza per lavorare sempre al massimo. Ho la fiducia del tecnico e ...

