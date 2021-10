(Di sabato 9 ottobre 2021) Gli agenti hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, peraltro più volte segnalato per uso di stupefacenti. All'interno dell'appartamento, sarebbe stata trovata un'area attrezzata alla produzione e al confezionamento della: unacon tutto l'occorrente per la cura delle piantine, con lampade a raggi Uv, vasetti per la conservazione ma anche infiorescenze e piante in fase di crescita L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Siena, droga: 40enne arrestato, in casa aveva una serra per coltivare marijuana -

Ultime Notizie dalla rete : Siena droga

LA NAZIONE

... non deve essere passata senza ferire una vicenda die prostituti maschi (e stranieri, per ...ha appena festeggiato la sua elezione in Parlamento alle elezioni suppletive nel collegio di, ......in Parlamento del segretario del Pd Enrico Letta grazie alle elezioni suppletive di. La bassa ...anche noi) dopo che era caduto nella polvere (in tutti i sensi) per una vicenda legata alla '...Gli agenti hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, peraltro più volte segnalato per uso di stupefacenti. All'interno dell'appartamento, sarebbe stata trovata un'area attrezzata alla produzione e al c ...(Adnkronos) - "Il digiuno di questo mese è un urlo per la condanna a 13 anni di carcere a Domenico Lucano, uomo onesto, che ha fatto rinascere Riace, un paese semiabbandonato, accogliendo profughi". L ...