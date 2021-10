Roma, volante della Polizia si schianta contro il tram: due agenti in codice rosso (Di sabato 9 ottobre 2021) Grave incidente stradale a . Questa mattina, alle ore 8.30, un grave incidente fra una volante della Polizia di Stato ed il tram della linea numero 8 in Circonvallazione Gianicolense altezza civico ... Leggi su leggo (Di sabato 9 ottobre 2021) Grave incidente stradale a . Questa mattina, alle ore 8.30, un grave incidente fra unadi Stato ed illinea numero 8 in Circonvallazione Gianicolense altezza civico ...

Advertising

Emergenza24 : RT @LucianaCiolfi: @Emergenza24 Roma, violento scontro tra volante della polizia e tram: due agenti ricoverati in codice rosso - LucianaCiolfi : @Emergenza24 Roma, violento scontro tra volante della polizia e tram: due agenti ricoverati in codice rosso - StefaniaFalone : RT @ilmessaggeroit: Roma, scontro tra volante della polizia e tram: due agenti ricoverati in codice rosso - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Roma, violento scontro tra volante della polizia e tram: due agenti ricoverati in codice rosso [di Luca Monaco] https://t.c… - i_love_gossip__ : RT @repubblica: Roma, violento scontro tra volante della polizia e tram: due agenti ricoverati in codice rosso [di Luca Monaco] https://t.c… -