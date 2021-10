Nunzia Schilirò, così il sindacato 'salva' la vice questore no Green pass (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ottobre 2021 " Arriva lo scudo sindacale per Nunzia Alessandra Schilirò , la vicequestora diventata paladina dei no - v ax e finita sotto i riflettori per le dichiarazioni lanciate dal palco ... Leggi su quotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ottobre 2021 " Arriva lo scudo sindacale perAlessandra, laquestora diventata paladina dei no - v ax e finita sotto i riflettori per le dichiarazioni lanciate dal palco ...

Profilo3Marco : RT @AzzurraBarbuto: Il vicequestore della polizia di Stato, Nunzia Alessandra Schilirò, perseguitato per le sue opinioni. Ha osato affermar… - giorgioguidi2 : RT @ElioLannutti: Nunzia Schilirò nominata dirigente del Cosap: ora non potrà più essere punita grazie allo scudo sindacale - ronzidante : RT @LucillaMasini: Nunzia Schilirò nominata dirigente del Cosap: ora non potrà più essere punita grazie allo scudo sindacale. Come quando u… - glooit : Nunzia Schilirò vicequestore no Green Pass nominata dirigente sindacale leggi su Gloo - ippolitipaolo74 : RT @ElioLannutti: Nunzia Schilirò nominata dirigente del Cosap: ora non potrà più essere punita grazie allo scudo sindacale -

Il vicequestore "no green pass" nominata dirigente del sindacato Cosap: così si blocca il procedimento disciplinare Il sindacato di polizia Cosap (Coordinamento Sindacale Appartenenti Polizia) ha nominato il vicequestore di Roma Nunzia Schilirò proprio dirigente.

Roma, 9 ottobre 2021 " Arriva lo scudo sindacale perAlessandra, la vicequestora diventata paladina dei no - v ax e finita sotto i riflettori per le dichiarazioni lanciate dal palco di piazza San Giovanni , durante una manifestazione ...Il sindacato di polizia Cosap (Coordinamento Sindacale Appartenenti Polizia) ha nominato il vicequestore di Romaproprio dirigente.