Napoli | Gaetano Manfredi punta a riaprire il lungomare | “Ipotesi chiusura solo nel weekend”

Il neo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sulla possibilità di una riapertura al traffico auto del lungomare durante la settimana. "Dobbiamo avere un piano traffico fatto in modo tecnico. E valutare bene l'impatto della chiusura del lungomare. Credo che in alcune ore della giornata e nel fine settimana debba essere chiuso al traffico perché rappresenta

