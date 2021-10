“Mio figlio aveva predetto la sua morte”: Carlo Utis, un anno dopo la beatificazione parla la madre (Di sabato 9 ottobre 2021) Nel salotto di Verissimo Silvia Toffanin ha ospitato Antonia Salzano AcUtis, mamma di Carlo AcUtis, che a un anno dalla beatificazione del figlio, avvenuta il 10 ottobre 2020 ad Assisi, ha condiviso dei dettagli incredibili sulla storia del giovane santo Un racconto toccante, in grado non solo di far venire la pelle d’oca ma di commuovere la stessa Silvia Toffanin quello riguardante la storia di Carlo AcUtis, il giovane studente che a seguito della sua morte ha ricevuto la beatificazione. Da quest’ultima è passato esattamente un anno e, per l’occasione, la conduttrice ha ospitato nel suo salotto televisivo la madre del giovane santo, Antonia Salzano ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 9 ottobre 2021) Nel salotto di Verissimo Silvia Toffanin ha ospitato Antonia Salzano Ac, mamma diAc, che a undalladel, avvenuta il 10 ottobre 2020 ad Assisi, ha condiviso dei dettagli incredibili sulla storia del giovane santo Un racconto toccante, in grado non solo di far venire la pelle d’oca ma di commuovere la stessa Silvia Toffanin quello riguardante la storia diAc, il giovane studente che a seguito della suaha ricevuto la. Da quest’ultima è passato esattamente une, per l’occasione, la conduttrice ha ospitato nel suo salotto televisivo ladel giovane santo, Antonia Salzano ...

HuffPostItalia : 'Mio figlio autistico non ha amici': all'appello social del papà rispondono le star di Hollywood - Canio44536762 : RT @sissiisissi2: Giuseppe, sono circondata dai Giuseppe ahahah Conte, il mio boss, un ragazzo conosciuto da Conte, uno qui su Twitter e la… - 75_chicca : @alfonsoliguor11 @Silvy6701 Mio figlio di 22 aveva fatto questo genere di richiesta la mia risposta ?? Assolutamente NO - dadforlife77 : mio figlio che ascolta #asarcefulofsecrets dei #PinkFloyd non ha prezzo - Roberta20797187 : RT @Giovanni23011: “Per me già il fatto che lei capisca che ho una priorità fuori che é al primo posto, mio figlio, guadagna molti punti. È… -