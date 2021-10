LIVE Giro di Lombardia 2021 in DIRETTA: corridori in salita, tanti scatti in gruppo (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 14.44 Caduta in gruppo in salita: a terra Ravasi e Teuns. 14.42 Davanti son rimasti in sei dopo l’azione di Garosio: gruppo a 1’57”. 14.41 In gruppo si è calmata la situazione: gestisce la Deceuninck Quick-Step. 14.40 Davanti si staccano Campenaerts e Wellens. 14.38 La media dopo 4 ore di corsa è di 39,250 km/h. 14.35 Scatta Garosio tra i fuggitivi. 14.34 Scatta il vincitore del Giro d’Italia 2020 Tao Geogeghan Hart (Ineos Grenadiers). 14.33 Davanti sono ancora raggruppati, 2? di ritardo per il plotone. 14.32 Plotone che si è ricompattato. 14.31 In gruppo si prende la responsabilità di tirare Marc Hirschi (UAE Emirates). 14.29 ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 14.44 Caduta inin: a terra Ravasi e Teuns. 14.42 Davanti son rimasti in sei dopo l’azione di Garosio:a 1’57”. 14.41 Insi è calmata la situazione: gestisce la Deceuninck Quick-Step. 14.40 Davanti si staccano Campenaerts e Wellens. 14.38 La media dopo 4 ore di corsa è di 39,250 km/h. 14.35 Scatta Garosio tra i fuggitivi. 14.34 Scatta il vincitore deld’Italia 2020 Tao Geogeghan Hart (Ineos Grenadiers). 14.33 Davanti sono ancora raggruppati, 2? di ritardo per il plotone. 14.32 Plotone che si è ricompattato. 14.31 Insi prende la responsabilità di tirare Marc Hirschi (UAE Emirates). 14.29 ...

