Leonardo a tutto campo: "Donnarumma contattato solo a giugno, Messi era convinto di rimanere al Barcellona" (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Psg è stato protagonista di un mercato veramente stellare, sono stati acquistati i migliori calciatori in circolazione. La squadra di Pochettino è in pole anche per vincere la Champions League, il campionato francese sembra già in archivio. Grande lavoro del ds Leonardo, al Festival dello Sport di Trento ha fornito interessanti indicazioni. Su Donnarumma: "una situazione difficile. Noi non abbiamo mai contattato il giocatore prima di giugno. Hanno comunicato che non avrebbe rinnovato, è pubblicamente libero per il mercato. Poi ci sono state cose interne che sono successe, a giugno si è parlato di questa situazione e abbiamo deciso di acquistarlo. Non c'è mai stato un lavoro perché andasse via a zero". Su Messi: "era convinto di rimanere al ...

