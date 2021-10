I club di Premier contro l’affare PIF-Newcastle

(Di sabato 9 ottobre 2021) Iinglesi hanno preso di mira laLeague con lamentele sull’operazione che ha portato il fondo saudita PIF ad acquisire ile stanno spingendo per organizzare una riunione di emergenza la prossima settimana. Secondo quanto riportato dal Guardian, gli altri 19sembra si siano uniti nell’opposizione all’operazione e, in particolare, chiedono L'articolo

Il suo profilo è attualmente seguito da diversi club esteri, soprattutto di Premier League e Liga . In Italia, in caso di mancato rinnovo, sono pronte all'assalto big quali Milan, Inter e Lazio . Il ...Tutte le approvazioni necessarie sono state ottenute dalla Premier League inglese e l'acquisizione è stata completata il 7 ottobre, ha reso noto il fondo. Il Public Investment Fund (PIF) dell'Arabia Saudita. Dire che il club non è sotto il controllo dell'Arabia Saudita è ridicolo. Non sappiamo quali motivi il fondo Saudita ha trovato per investire in Premier, ma la sua attrattività è ben diversa dalla Serie A...