GF Vip, gaffe della regia: utenti impietosi sui social (Di sabato 9 ottobre 2021) La regia del GF Vip 6 ha fatto una clamorosa gaffe poche ore fa durante la diretta h24 della Casa. Guardate che cosa è successo. Come sapete bene uno degli… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 9 ottobre 2021) Ladel GF Vip 6 ha fatto una clamorosapoche ore fa durante la diretta h24Casa. Guardate che cosa è successo. Come sapete bene uno degli… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

infoitcultura : Gf Vip, Jo Squillo e la disastrosa gaffe in faccia ad Ainett Stephens - infoitcultura : Gf Vip, «Maria Teresa Ruta e le ore hot nel sarcofago con Amedeo» (ma non era Goria l'uomo in questione): la gaffe… - MondoTV241 : GF Vip 6, Gaffe di Bortuzzo pronunciata la N-word, Lulù ride, già dimenticata la rabbia contro Soleil?… - infoitcultura : Manila Nazzaro dorme a seno scoperto al GF VIP/ La gaffe nella Casa: il web 'Assurdo' - MondoTV241 : GF Vip 6, A seno nudo tutta la notte, la gaffe hot di Manila Nazzaro #manilanazzaro #lorenzoamoruso… -