Covid: Russo (Pd), ‘domani a Cgil Trieste, spero di trovare tutte le forze politiche’ (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Domani alle 10 sarò alla sede della Cgil di #Trieste per esprimere la mia totale solidarietà dopo i fatti di Roma. E spero davvero di trovare, assieme a me, tutte le forze politiche. Perché su un punto dobbiamo essere tutti uniti: la violenza va condannata sempre. Con forza”. Così il candidato sindaco del centrosinistra a Trieste, Francesco Russo del Pd, su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Domani alle 10 sarò alla sede delladi #per esprimere la mia totale solidarietà dopo i fatti di Roma. Edavvero di, assieme a me,lepolitiche. Perché su un punto dobbiamo essere tutti uniti: la violenza va condannata sempre. Con forza”. Così il candidato sindaco del centrosinistra a, Francescodel Pd, su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

mimmogammella2 : RT @ValentinaPetrin: Noi di #fake #LaFabbricaDelleNotizie nel nostro piccolo non solo 2 anni fa avevamo raccontato VK e i leader con i prof… - TV7Benevento : Covid: Russo (Pd), 'domani a Cgil Trieste, spero di trovare tutte le forze politiche'... - Alise0 : RT @ValentinaPetrin: Noi di #fake #LaFabbricaDelleNotizie nel nostro piccolo non solo 2 anni fa avevamo raccontato VK e i leader con i prof… - TreTsun : RT @ValentinaPetrin: Noi di #fake #LaFabbricaDelleNotizie nel nostro piccolo non solo 2 anni fa avevamo raccontato VK e i leader con i prof… - elenavilla3 : RT @ValentinaPetrin: Noi di #fake #LaFabbricaDelleNotizie nel nostro piccolo non solo 2 anni fa avevamo raccontato VK e i leader con i prof… -