Cina | Xi Jinping | “Taiwan è questione interna | voglio riunificazione pacifica” Taipei non ci sta | “Faremo di tutto per difendere la nostra libertà”

(Di sabato 9 ottobre 2021) Una “, nell’interesse dellae di. È questo l’obiettivo del presidente Xi. Durante la commemorazione del 110º anniversario della rivoluzione contro la dinastia imperiale – nella Grande sala del popolo – il presidente è tornato a parlare dell’isola, formalmente cinese ma di fatto indipendente. La dichiarazione non è passata inosservata eha invitato Pechino a interrompere le provocazioni: “Il futuro dellanazione è nelle mani solo dei suoi 23 mila abitanti“. Intanto gli aerei militari cinesi continuano a sorvolare lo stretto a sud del continente e i territoriesi. Le incursioni sono state 149 volte in quattro giorni. Questa volta i toni di Xisono stati più ...

Agenzia_Ansa : Cina, Xi Jinping: 'Taiwan sarà riunificata, no a interferenze esterne' #ANSA - Agenzia_Italia : L'annuncio di Xi Jinping: 'Realizzeremo la riunificazione con Taiwan' - ilmatteo_ : RT @GeopoliticalCen: Xi Jinping: “Taiwan sarà riunificata alla Cina”. Il presidente Cinese ha affermato che si tratterà di una “riunificazi… - marioricciard18 : RT @RiccardoPennisi: 'Taiwan è il principale ostacolo alla definitiva unificazione della madrepatria, e la più grave minaccia al suo rinnov… - RiccardoPennisi : 'Taiwan è il principale ostacolo alla definitiva unificazione della madrepatria, e la più grave minaccia al suo rin… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina Jinping

..., che ha tenuto un discorso per commemorare i 110 anni della rivoluzione ispirata da Sun Yat - sen, che nel 1911 ha portato alla caduta del Celeste Impero, e dato vita alla Repubblica di. ..."Questione interna allache non ammette interferenze esterne". Il leader cinese Xiparlando nella scenografica Grande Sala del Popolo di Pechino, ha detto che una "pacifica" riunificazione di Taiwan con la...Xi Jinping è intervenuto durante le celebrazioni per i 110 anni dalla Rivoluzione del 1911: "Non sottovalutate la determinazione, la volontà e la capacità del popolo cinese nel salvaguardare la sovran ...(ANSA) - PECHINO, 09 OTT - Solo i 23 milioni di taiwanesi hanno il diritto di decidere "il futuro e lo sviluppo" dell'isola. Il Consiglio di Taipei per gli affari con la Cina, in risposta ai giudizi s ...