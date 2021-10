Calciomercato Inter | batosta tremenda per Simone Inzaghi | salta tutto

(Di sabato 9 ottobre 2021), un affare vicino alla chiusura potrebbe clamorosamentere. Due top club già in agguato La sosta delle Nazionali è l’occasione utile per fare un primo resoconto delestivo e della rosa a disposizione per l’di. Edin Dzeko sta convincendo sempre di più, mentre ci sono dubbi su Calhanoglu, Dumfries L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Gazzetta_it : Inter, tra gennaio e giugno servono altri 100 milioni. Addio a un altro big - Gazzetta_it : Onana, c'è l'accordo, ma Handanovic... #Inter - DiMarzio : Situazione rinnovi in casa @Inter: le ultime su #Lautaro, #Barella e #Brozovic - sportli26181512 : Inter, Marotta: 'Conte ci ha spiazzato' VIDEO: L'amministratore delegato dell'Inter, Marotta al...… - ambrosianista : @Inter_Xtra @arabnews Old calciomercato article? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

... sia per il Royal Antwerp , club che ultimamente sta dando fastidio alle grandi di Belgio e che vede la militanza dell'ex Roma eRadja Nainggolan, sia per aver dato i natali ad uno dei talenti ...Inoltre, il futuro del cileno sembra lontano dall', come vi abbiamo spiegato precedentemente . ... I nerazzurri, secondo quanto riportato da.com , avrebbero messo gli occhi sul bomber ...Prosegue il balletto sul rinnovo fra Inter e Marcelo Brozovic, manca ancora l'accordo fra le parti nonostante l'intenzione delle parti in causa è almeno teoricamente quella di trovare una soluzione in ...Calciomercato Inter, un affare vicino alla chiusura potrebbe clamorosamente saltare. Due top club già in agguato ...