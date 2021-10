USA | occupati crescono molto meno delle attese a settembre +194 mila

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Delude pesantemente il dato sul mercato del lavoro in USA a. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, il tasso di disoccupazione è calato al 4,8% rispetto al 5,2% del mese precedente e al 5,1% del consensus. Sono stati però aggiunti solo 194posti di lavoro nei settori non agricoli (non-farm payrolls), dopo che ad agosto erano stati creati 366buste paga (dato rivisto da 235). Il dato sugli, più osservato del tasso di disoccupazione, è peggioredel mercato che indicava un aumento di 500di posti di lavoro. Il dato è peggioreaspettative anche nel settore privato: sono stati aggiunti appena 317posti di lavoro contro previsioni ...

Advertising

InvestingItalia : #Borsa Milano inchiodata su parità, attende occupati Usa, forte Eni con greggio, giù A2A - - InvestingItalia : Borse Europa, scivolano su perdite #titoli tech, cautela per occupati Usa - - carloborelli : @come_la_moto Le spese di spedizione sono il minore dei tuoi problemi; quando hai scoperto quelle occupati delle sp… - eliopil1 : @beppe_grillo Occupati della tua famiglia e soprattutto di tuo figlio,usa l'intelligenza naturale. -

Ultime Notizie dalla rete : USA occupati

Milano Finanza

Delude pesantemente il dato sul mercato del lavoro ina settembre. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, il tasso di disoccupazione ... Il dato sugli, più osservato del ...Dopo una giornata chiusa con buoni guadagni, i futuresono poco mossi in attesa della diffusione di dati macroeconomici importanti . Per il momento, i ...gli attesi dati sul numero degli...Delude pesantemente il dato sul mercato del lavoro in USA a settembre. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, il tasso ...Dopo una giornata chiusa con buoni guadagni, i future USA sono poco mossi in attesa della diffusione di dati macroeconomici importanti.