Ubi | a Bergamo assolti Bazoli e Massiah

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il banchiere Giovannie l'ex consigliere delegato di Ubi Victorsono statial termine del processo per il caso Ubi. Le accuse nei loro confronti erano di ostacolo all'esercizio ...

Il tribunale diha assolto gli ex vertici diBanca dopo quasi 10 ore di camera di consiglio al termine del processo su presunte irregolarita' nella passata gestione dell'istituto. L'ex consigliere ...Lo ha detto l'avvocato Francesco Centonze, legale di Intesa Sanpaolo insieme alla professoressa Paola Severino, nel processo su presunte irregolarita' nella passata gestione diBanca a, ...Il banchiere Giovanni Bazoli e l'ex consigliere delegato di Ubi Victor Massiah sono stati assolti al termine del processo per il caso Ubi. Le accuse nei loro confronti erano di ostacolo all'esercizio ...Il banchiere Giovanni Bazoli e l'ex consigliere delegato di Ubi Victor Massiah sono stati assolti al termine del processo per il caso Ubi. Le accuse nei loro confronti erano di ostacolo all'esercizio ...