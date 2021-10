“Solo Dio può salvare le madri”, le ostetriche non servono più: così i talebani si accaniscono su di loro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ancora un colpo di spugna dei talebani. Ancora le donne nel mirino degli integralisti islamici che, da quando alla fine di agosto hanno riconquistato il potere in Afghanistan, stanno quotidianamente lavorando per ridimensione, fino al punto di annullarlo, il ruolo e il potere delle donne. Stavolta, allora, tocca alle ostetriche: sono loro le ultime vittime finite nel mirino oscurantista degli estremisti al governo a Kabul. E su di loro che si sta per abbattere la scure retrograda dei nuovi talebani al comando. I talebani delegittimano il ruolo delle ostetriche: non servono più «Le ostetriche non sono necessarie nella società, perché la morte è nelle mani di Dio. E Solo Dio può salvare la vita delle ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ancora un colpo di spugna dei. Ancora le donne nel mirino degli integralisti islamici che, da quando alla fine di agosto hanno riconquistato il potere in Afghanistan, stanno quotidianamente lavorando per ridimensione, fino al punto di annullarlo, il ruolo e il potere delle donne. Stavolta, allora, tocca alle: sonole ultime vittime finite nel mirino oscurantista degli estremisti al governo a Kabul. E su diche si sta per abbattere la scure retrograda dei nuovial comando. Idelegittimano il ruolo delle: nonpiù «Lenon sono necessarie nella società, perché la morte è nelle mani di Dio. EDio puòla vita delle ...

