Shenmue | The Animation si mostra nel primo trailer al New York Comic Con 2021

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Ildi: Theè ufficialmente qui e ci offre uno scorcio di come la pionieristica serie Dreamcast si traduca in anime. Come previsto, è piena di azione kung fu, il che dovrebbe accontentare i fan di lunga data della serie. Leggi altro...

Shenmue the Animation, primo trailer in italiano dell'anime della serie SEGA

