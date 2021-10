Serie A femminile | la 6^ giornata si apre domani con Sampdoria-Inter

Advertising

acmilan : Da #MilanRoma torna il pubblico sugli spalti del Vismara! ??? Domenica alle 12.30 vieni a tifare le rossonere ???? Sc… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Serie A Femminile, Pomigliano-Hellas Verona il 30 ottobre alle 14.30 - DivCalcio5 : ?? ?? Le doppiette di Barca e Grieco lanciano la Lazio nell'anticipo di Serie A femminile. #WeAreFutsal - MassimoLandi7 : RT @BasketLivornese: #SerieBfemminile: domani parte la stagione per il #JollyAcliLivorno #ilbasketlivorneselive - BasketLivornese : #SerieBfemminile: domani parte la stagione per il #JollyAcliLivorno #ilbasketlivorneselive -

Ultime Notizie dalla rete : Serie femminile

Divisione Calcio a 5

... la prima nella massimaper Garlasco sull'onda di un fortunato 2021 (promozione in A3 per la formazione maschile e medesimo salto, in B1, per la compaginea vent'anni esatti dalla ...SETTORE FUTSAL Dopo una lunga attesa, è finalmente dietro l'angolo l'esordio inA2 della formazione. Le Titane di mister Pini giocheranno la loro primissima partita in questa ...La 6ª giornata si apre domani alle 12.30 con Sampdoria-Inter. Alle 14.30 il Napoli fa visita alle bianconere, le biancocelesti del neo tecnico Catini cercano i primi punti della stagione ...LORENZO LEONCINI Ultima amichevole prima del debutto nel campionato di serie B1 femminile. La formazione femminile dell'Asp, la Margutta CivitaLad, domani in Molise disputerà una gara contro l'Isernia ...