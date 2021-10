Raiola ora attacca il Milan: "I fischi su Gigio? Non hanno fatto nulla..." (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Sono disgustato dai fischi a Donnarumma e adesso mi chiedo perché il Milan non sia intervenuto ufficialmente per prendere le distanze dalla contestazione, per difenderlo in qualche modo", questo il commento di Mino Raiola nei confronti del club rossonero Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Sono disgustato daia Donnarumma e adesso mi chiedo perché ilnon sia intervenuto ufficialmente per prendere le distanze dalla contestazione, per difenderlo in qualche modo", questo il commento di Minonei confronti del club rossonero

Advertising

_grazy87 : Si può essere d'accordo o meno sul fischiare un giocatore ma che ora Raiola con quelle dichiarazioni vuole passare… - leonzan75 : RT @uvi291: se prima fischiavamo ora fischieremo ancora di più! #ItaliaBelgio #Donnarumma #Raiola - uvi291 : se prima fischiavamo ora fischieremo ancora di più! #ItaliaBelgio #Donnarumma #Raiola - Roberto62466442 : @86_longo @acmilan Assurdo come magari un giocatore voglia rinnovare e non può causa agente, paradossale come situa… - fantabotti : @masolinismo Non importa ci chi governa, non importa chi ci conduca, ora e per sempre...raiola suca -