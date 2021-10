Presentato il WTA Tenerife Ladies Open | Marrero | “Suarez Navarro ambasciatrice” Martín | “Accogliamo le migliori”

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Al Salon Noble del Cabildo deè andata in scena la conferenza stampa di presentazione del, torneo WTA 250 organizzato da MEF Tennis Events. Sarà la meravigliosa Abama Tennis Academy ad ospitare da sabato 16 a domenica 24 ottobre l’evento che fa parte del massimo circuito professionistico femminile. Stessa sede per il Challenger maschile in programma da sabato 30 ottobre a domenica 7 novembre. Le parole di– In apertura di conferenza le dichiarazioni di David, ex numero 5 del mondo di doppio, che sarà direttore di entrambi i tornei: “Saranno due eventi di interesse mondiale. La presenza nel tabellone principale di Elina Svitolina, numero 7 WTA, certifica il prestigio del torneo femminile, che sarà pubblicizzato nel mondo anche dalle ...