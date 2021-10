Microsoft è la prima grande azienda che apre al ' diritto di riparazione'

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 8 ottobre 2021)ha aperto le porte a qualcosa di importante per la tutela dei consumatori, divenendo laa impegnarsi nel rendere più facile da riparare i suoi prodotti, anche per i privati. Questa è unavittoria per l'organizzazione no profit As You Sow, che avevano presentato una risoluzione degli azionisti alla Securities and Exchange Commission, chiedendo adi esaminare i "vantaggi ambientali e sociali di rendere i suoi dispositivi più facilmente riparabili attraverso misure come la fornitura pubblica di strumenti, parti e le istruzioni per la." Siamo passati dunque da riparazioni effettuabili solo negli esercizi autorizzati a modi più semplici di esaminare e trovare soluzioni "fai da te" nei vari dispositivi, una vittoria ...